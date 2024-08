Napoli, Anguissa: “Conte vuole dei guerrieri. Ci spinge oltre i nostri limiti”

Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha dichiarato: “L’obiettivo è fare meglio in questa stagione. Sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, è stato evidente. E’ stata davvero dura, quest’anno vogliamo davvero fare meglio. Vogliamo riportare il Napoli dove era prima dell’anno scorso. Non sarà facile, ma tutti si impegnano per garantire che vada per il meglio”. Sul rapporto con Conte: “Conte oltre al lato sportivo ha un lato umano, me l’ha dimostrato più volte. E’ vicino ai giocatori e spesso dice che preferisce una verità che fa male piuttosto che una bella bugia. Mi piacciono le persone reali e oneste. Per questo ci troviamo a nostro agio con lui. Non è facile ogni giorno, è difficile, ma pensiamo sia una benedizione sotto mentite spoglie. Da quando è arrivato ci ha dimostrato che vuole guerrieri, che non lavoriamo solo sull’aspetto fisico, ma anche mentale, ci ha mostrato che i calciatori non hanno bisogno solo di tattiche perchè se si vuole essere top competitor bisogna essere pronti a tutto. Ci spinge oltre i nostri limiti. Anche il suo staff, non solo lui. Devo dire che il suo staff è composto da brave persone e da professionisti”.

Foto: Instagram Napoli