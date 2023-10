Napoli, ancora lavoro personalizzato per Rrahmani e Juan Jesus

Ancora lavoro personalizzato per Amin Rrahmani e Juan Jesus che rimangono in dubbio per il match con la Fiorentina. Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo la sconfitta con il Real Madrid, tuttavia gli azzurri dovranno con ogni probabilità far ancora a meno dei due difensori che hanno seguito un percorso ad hoc insieme al portiere Pierluigi Gollini. Di seguito il comunicato: “Dopo la gara di Champions League con il Real Madrid e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura con seduta di lavoro tattico. Rrahmani, Juan Jesus e Gollini hanno svolto allenamento personalizzato in campo”.

Foto: Instagram Napoli