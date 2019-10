Napoli, Ancelotti sorride: Lozano si allena in gruppo

Sospiro di sollievo per il Napoli. Il club azzurro, con una foto pubblicata sul proprio profilo twitter, ha reso nota la partecipazione in gruppo all’allenamento di Hirving Lozano. Probabile, dunque, la sua convocazione per il match di domani contro il Verona.

Foto: Napoli Twitter