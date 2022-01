Napoli, altri 4 positivi al Covid. C’è Mario Rui e membri dello staff

Nuovi casi di contagio da Covid-19 per il Napoli. Il club azzurro ha infatti comunicato la positività di Mario Rui – che non avrebbe comunque potuto giocare contro la Juventus in quanto squalificato – del calciatore della Primavera Boffelli, di un membro dello staff e di un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici – fa sapere il club – e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. pic.twitter.com/P61UXuKU7J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022



Foto: Twitter Napoli