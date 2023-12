Napoli, allenamento personalizzato per Mario Rui. Il report

Seduta pomeridiana per il Napoli di Walter Mazzarri, che domani scenderà in campo all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus. Mario Rui ha svolto allenamento differenziato. Questo il report del club partenopeo: “La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

Foto: Instagram Mario Rui