Napoli, allenamento personalizzato in campo per Politano e Osimhen

Questa mattina il Napoli è sceso in campo per preparare la sfida contro l’Atalanta in programma per sabato 30 marzo ore 12.30. Di seguito il report. “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo”.

Foto: sito Napoli