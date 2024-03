Napoli, alle 12.15 manifestazione contro il razzismo al Maradona

Come da nota di ieri sera, il Napoli ricorda l’appuntamento ufficiale ai propri tifosi: “Insieme allo stadio per gridare no al razzismo, #notoracism”. Il Napoli prosegue nella sua battaglia e nella sensibilizzazione contro la discriminazione razziale, dopo il caso che ha coinvolto il suo difensore Juan Jesus. L’appuntamento è fissato per le 12.15 allo stadio Maradona prima della imminente sfida con l’Atalanta.

Foto: Instagram Juan Jesus