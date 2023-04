Napoli a caccia di record: può arrivare lo scudetto vinto con più giornate d’anticipo nella storia della Serie A

Il Napoli è alla ricerca dell’ennesimo record e tra questa settimana e la prossima ne può arrivare ancora un altro. Infatti gli uomini di Spalletti a sette giornate dalla fine possono prendersi il record del campionato vinto con più giornate d’anticipo. Attualmente a capo di questa classifica ci sono quattro club a quota cinque giornate d’anticipo e sono: Torino 1947/48, Fiorentina 1955/56, Inter 2006/07 e Juventus 2018/19.

La squadra di Spalletti ha quindi due “match point” per mettere il proprio nome in cima a questa classifica, ma l’obiettivo è di chiudere i giochi già contro la Salernitana in questo weekend, in caso però di vittoria della Lazio a Milano sarà tutto rimandato di una settimana con gli azzurri che giocheranno a Udine.

