Napoli, al via oggi il ritiro di Dimaro

Il Napoli quest’oggi si trasferirà a Dimaro, località situata nel Trentino Alto-Adige nella quale gli azzurri fanno ormai da molto tempo il ritiro estivo. Questo, per la squadra di Garcia, è il primo dei due ritiri pre-campionato (l’altro sarà a Castel di Sangro) e durerà fino al prossimo 25 luglio. Garcia ha a disposizione, però, un organico ancora ridotto: molti sono ancora in vacanza per via degli impegni con le rispettivi Nazionali il mese scorso, altri invece – come Politano, Lozano e Mario Rui – hanno completato ieri i test fisici e atletici in quel di Castel Volturno. Tutto ciò in attesa di capire chi prenderà il posto di Kim e che cosa farà Zielinski.

Foto: Instagram Napoli