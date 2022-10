Napoli, agguato a un tifoso dell’Ajax. Un ragazzo ferito da due coltellate a una gamba

Bruttissimo episodio di violenza accaduto nel centro di Napoli, a Piazza Bellini. Come riporta La Repubblica, nella notte di ieri, intorno all’1.30, un tifoso dell’Ajax, in vacanza da domenica a Napoli per assistere poi alla gara domani sera, è stato aggredito da ultras del Napoli e accoltellato. Due i colpi che lo hanno raggiunto a una gamba. Il tifoso, trasportato in ambulanza in ospedale. ne avrà per 21 giorni. Sull’epidosio indaga la Digos, per provare a scoprire eventuali responsabili dell’agguato.