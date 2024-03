Problemi in casa Napoli in vista della gara contro l’Inter. Come riporta il sito del club campione d’Italia, Victor Osimhen soffre di un affaticamento muscolare da dopo la sfida con il Barcellona.

Questa la nota: “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona”.

Da verificare le condizioni del giocatore in vista della gara contro l’Inter.