Napoli, affaticamento muscolare per Insigne e Fabian Ruiz: saranno out contro il Legia Varsavia

Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani contro il Legia Varsavia valevole per la 4a giornata di Europa League. Come riportato sul sito ufficiale del club, nella seduta odierna di allenamento Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne hanno svolto un lavoro personalizzato per un leggero affaticamento muscolare. I due giocatori non saranno quindi disponibili per la trasferta di Europa League. Allenamento a parte anche per Osimhen, Manolas e Malcuit.

Foto: Twitter Napoli