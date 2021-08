Napoli, affaticamento all’adduttore per Manolas

Ottavo giorno per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini. Dopo una prima fase di partita a campo ridotto la squadra ha svolto esercizi tattici a tutto campo e situazionali di gioco. Ghoulam ha svolto parte tattica in squadra e personalizzato in campo. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento all’adduttore. Contini e Lozano lavoro personalizzato in campo. Mertens lavoro personalizzato in palestra e piscina. Nel pomeriggio seconda seduta di allenamento