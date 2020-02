Napoli, accoglienza da star per Messi: in centinaia a osannarlo fuori dall’hotel. Il video

Accoglienza da star per Leo Messi a Napoli. Centinaia di persone si sono radunate all’esterno dell’hotel che ospita il Barcellona in vista della gara di Champions. All’arrivo del pullman che ha accompagnato i giocatori dall’aeroporto di Capodichino nel centro di Napoli, si è scatenato l’entusiasmo dei tifosi napoletani per Leo Messi: “Ole’ ole’ ole’ Messi Messi”, il coro più usato per salutare il campione argentino. Di seguito il video pubblicato dai canali social del Barcellona.

Foto: screenshot Twitter ufficiale Barcellona