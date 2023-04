Napoli a pezzi dopo l’eliminazione in Champions: le condizioni di Politano, Mario Rui e Rrahmani. Il report

Il cammino del Napoli in Champions League si ferma ai quarti di finale per mano del Milan. Dopo l’eliminazione di questa sera, arrivano anche altre brutte notizie per Luciano Spalletti: si fermano Mário Rui, Politano e Rrahmani. Di seguito il comunicato del club azzurro: “Matteo Politano e Mario Rui, usciti nel primo tempo della sfida col Milan, hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro. Rrahmani uscito nel finale ha subìto un trauma contusivo al piede destro”.

Foto: Twitter Napoli