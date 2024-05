Napoli, a parte Kvara e Zielinski

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, la squadra questa mattina si è alleata regolarmente all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18. L’allenamento è stato composto in gran da sessioni con attivazione e circuito tecnico. Coloro che invece non hanno giocato dal primo minuto a Udine, sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Gli altri uomini della rosa, hanno lavorato sulla potenza aerobica. Dendoncker, Raspadori e Kvaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra invece per Zielinski.

Foto: Instagram Kvaratskhelia