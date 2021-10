Napoli, 9 vittorie in 10 giornate: non accadeva dal 2017 con Sarri in panchina

Con la vittoria di ieri sera contro il Bologna, il Napoli ha raggiunto quota 28 punti in classifica e si è ripreso il primo posto. La squadra di Luciano Spalletti col successo di ieri ha eguagliato il record di punti, che apparteneva proprio alla squadra partenopea, dopo le prime 10 giornate di una singola stagione di Serie A: 28 come nella stagione 2017-2018.

In quella stagione il Napoli era guidata da Maurizio Sarri. Col tecnico toscano in panchina gli azzurri arrivarono in seconda posizione alle spalle della Juventus e fecero il record di punti del club: 91 punti con 28 vittorie in campionato e miglior difesa della Serie A.

Foto: Twitter Napoli