Napoli -17 e Lazio -9: fa troppo freddo e non ci sono alibi

La due classifiche a confronto rispetto a un anno dopo 15 giornate. Il Napoli ha 17 punti in meno rispetto a quello di Spalletti che avrebbe conquistato lo scudetto senza alcun tipo di intoppo. La Lazio ne ha 9 in meno rispetto alla squadra che avrebbe chiuso al secondo posto. Ascoltiamo discorsi alla ricerca di alibi, appigli, ramoscelli per non precipitare nel burrone. In un caso e nell’altro non ci sono alibi, fa troppo freddo e sono stati commessi errori pesanti che vanno ben oltre la ricerca sistematica di altre spiegazioni. Certo, si può parlare degli arbitraggi, ma è un patetico esercizio quando la differenza di punti con la scorsa stagione è così chiara ed evidente. Quindi, forse (senza forse) sarebbe meglio il silenzio oppure l’assunzione di responsabilità senza inutili piagnistei.

Foto: Instagram Napoli