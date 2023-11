Napoli, 11 Daspo in arrivo per i tifosi dell’Union Berlino

La guerriglia di ieri a Napoli, provocata da presunti tifosi dell’Union Berlino, porterà – secondo quanto comunicato dalla Questura – a 11 Daspo. Dieci tedeschi sono stati arrestati in flagranza di reato dopo essersi rifiutati di sottoporsi ai controlli all’interno della stazione di Piazza Garibaldi. Successivamente hanno arrecato danni alle auto in sosta e all’arredo urbano cittadino e aggredivano le Forze di Polizia con sanpietrini, mazze, aste di metallo o di legno e con lanci di petardi e artifici pirotecnici, devastando un esercizio commerciale ubicato in Piazza Dante. Un altro ultras tedesco è stato arrestato per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Foto: screen Twitter Sportitalia