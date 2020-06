Nani rivela: “CR7 mi disse che prima o poi finirà a giocare in MLS”

Intervistato da ESPN, Nani, oggi in forza all’Orlando City, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: “Un paio di anni fa, Cristiano mi ha detto che probabilmente finirà a giocare in America. Non è sicuro al 100%, ma c’è una possibilità che accada. La MLS è un grandissimo campionato. Certo, ci sono alcuni punti in cui bisogna ancora migliorare, tra cui la qualità dei calciatori. Ma ci sono squadre fantastiche, organizzate benissimo, con grandi allenatori e grandi giocatori. E si vede che stagione dopo stagione le cose vanno sempre meglio. Penso che ci siano tutte le condizioni per diventare un grande campionato, del resto siamo in un grande paese. Ed è solo questione di migliorare e non avere paura di fare sempre di più.”

