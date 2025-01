Nani: “Non ci stupisce l’interesse della Roma per Lucca. Se ci saranno offerte, le valuteremo”

In conferenza stampa Gianluca Nani, Group Technical Director, ha parlato in conferenza stampa per una panoramica sull’Udinese sul mercato e dopo la gara contro la Roma persa per 1-2, partendo da Lucca: “Per noi Lucca è un giocatore importante, è il prossimo centravanti della nazionale, abbiamo rifiutato diversi approcci, non prendiamo in considerazione in questo momento offerte. Poi parlare di mercato fa parte del mio lavoro, la Roma però non mi ha mai cercato, ma mi sorprenderei se non gli piacesse, per me è un attaccante molto completo e diventerà un grande giocatore, è seguito anche da club di Premier. Mi fa piacere che piaccia alla Roma ma mi sorprenderebbe il contrario. Non è priorità parlare di una sua cessione”.

Sull’infortunio di Toure”Speriamo che non sia grave, ma in un primo momento quando il ginocchio gira in quel modo la sensazione non è mai bella. Adesso il ragazzo è in stampelle ma non sente più dolore. Poi non posso svelare trattative in anticipo, spesso sapete voi le cose prima, che a Ranieri piaccia Lucca lo scopro ora. Abbiamo tanti ragazzi attenzionati, normalmente a gennaio non è il mercato migliore per comprare o cedere. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo principale, noi ascoltiamo tutto e tutti, ma a gennaio non vogliamo sconvolgere la rosa. Poi se dovessero arrivare offerte estremamente importanti facciamo lavori preventivi, spesso alcuni nomi sono speculazioni e non trattative. Ci sono tanti fattori da considerare per fare un innesto. Le trattative a cui sto pensando sono soprattutto per giugno”.

Su Solet: “Siamo stati fortunati, diciamo così, abbiamo lavorato d’anticipo, Solet è un grande giocatore. Sui rigori ho sentito un po’ di rabbia su entrambi i rigori, Sava è uscito e dice di aver preso la palla, dalle immagini sembrerebbe, io come vedete stavolta sono sereno, può succedere che ci sia un errore ma c’è il VAR che ha riguardato. Sul primo rigore ci dicano come funziona il regolamento, è evidente che il braccio è largo ma anche che è a 20 centimetri di distanza. Mi lamento però quando non c’è uniformità di giudizio, detto questo complimenti alla Roma”.

Su Sanchez e Pizarro: “Alexis è un grande giocatore, un fenomeno, è a casa sua, purtroppo ha avuto una lesione muscolare, siamo stati molto felici che sia tornato in estate. L’infortunio non ha aiutato, sta tornando e sappiamo quanto ci può aiutare. Pizarro è un giocatore giovane, che ha un grande futuro, contiamo molto su di lui, parleremo con lui per decidere il suo futuro ma è un giocatore su cui puntiamo”.

Foto: Instagram Lucca