Nani: “La Serie A è il campionato più bello. E’ un momento fantastico”

Nani, neo-attaccante del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Un buon inizio. La squadra ha fatto una buona partita. Dobbiamo fare più punti possibili: oggi potevamo vincere, ma prendiamo il punto e sappiamo che la strada è lunga. Non avevo fatto tanti allenamenti. Non sono al meglio, ma quando tu vuoi fare qualcosa di buono il modo lo trovi. Questo campionato è il più bello. E’ un momento fantastico per giocare più minuti possibili qui”.

FOTO: Sito Venezia