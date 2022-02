Nani: “Inzaghi alla Lazio non mi ha dato chance. A Venezia per la salvezza e per il riscatto”

L’attaccante del Venezia, Nani, parla alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza lagunare e del suo passato alla Lazio. Ecco le dichiarazioni: “Qui a Venezia sono arrivo per rimanere in serie A portando gol e mentalità. Giocare per un obiettivo è più bello e dà motivazione e anche più intesa. Prima giocavo per restare davanti e non scendere, adesso per scalare posizioni e non rimanere sul fondo. Inzaghi non mi ha dato chance e voglio riscattare il mio periodo alla Lazio ma si vedeva che era da top club. Busio può diventare un grande campione. Sono curioso di vedere all’opera Osimhen, ci aspetta il Napoli e mi piace vivere per queste partite.”

FOTO: Profilo Instagram Nani