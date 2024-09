Nani (dt Udinese): “Runjaic? Tutto è nato da una partita contro l’Aston Villa”

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: “Noi supportiamo Runjaic nelle sue scelte. Finora ha sempre fatto la scelta giusta, speriamo anche questa volta. L’Udinese ha sempre fatto questo lavoro di ricerca del talento e della fisicità, per poi inserire questo talento nel nostro contesto, seguirne la crescita, valorizzarlo. Bravo, Pizarro, Touré, Sava. Ci sono parecchi calciatori giovani. Cerchiamo sempre di anticipare la concorrenza, a volte ci gira bene e ci riusciamo e a volte no.

Runjaic? Quando siamo andati su di lui è perché eravamo convinti di fare quel tipo di scelta, poi essere primo in classifica non è quello che gli chiedevamo. Sappiamo però che il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile alla salvezza, prima dell’anno scorso. Vogliamo fare un tipo di calcio un po’ più offensivo e chiudere con alcuni aspetti tecnici del passato. Come facciamo scouting sui calciatori, lo facciamo anche sugli allenatori. In una partita che la sua squadra giocò contro l’Aston Villa fece una bella prova, con reparti molto stretti, compatti. Da lì abbiamo cominciato a seguirlo e poi l’abbiamo preso. Ora è il momento delle celebrazioni, ma il campionato è lungo”.

Foto: Instagram Udinese