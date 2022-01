NANI A PIAZZA SAN MARCO

La lotta salvezza si accende nel mercato di gennaio, nessuno vuole retrocedere e le squadre invischiate stanno mettendo a segno diversi colpi che possano migliorare e aumentare la competitività delle rose: il Venezia su tutti con l’ingaggio di Luís Carlos Almeida da Cunha, al secolo Nani.

Una trattativa lampo per l’attaccante portoghese che era svincolato, ieri visite e firma per il ritorno del giocatore in Italia dove ha già militato nella stagione 2017/2018 con la maglia biancoceleste della Lazio.

L’acquisto di Nani da parte del Venezia, dopo l’ingaggio a titolo definitivo di Cuisance dal Bayern Monaco, rende chiara l’idea della proprietà lagunare di mantenere a tutti i costi la categoria intervenendo nel mercato con giovani innesti di prospettiva e giocatori esperti che sanno cosa significhi la parola vittoria.

Nani, 35 anni compiuti lo scorso novembre, si trovava senza squadra dopo l’ultimo contratto negli Stati Uniti con l’Orlando City e non ci ha pensato due volte ad accettare l’importante sfida proposta dal Venezia in un campionato competitivo come quello italiano.

Nani vanta un palmares di tutto rispetto, costruito in una carriera in cui ha vestito celebri maglie di grandi club quali lo Sporting Lisbona (per 3 volte) e soprattutto il Manchester United quando veniva considerato l’erede naturale di Cristiano Ronaldo appena passato al Real Madrid; vuoi per la stessa nazionalità, vuoi per lo stesso ruolo ricoperto in campo e per alcuni tratti simili caratteristiche tecniche. Nella sia bacheca Nani vanta la vittoria della coppa più prestigiosa, la famosa “dalle grandi orecchie”, la Champions League conquistata con lo United nel 2008. Sempre con la maglia dei Red Davils ha vinto vari campionati e coppe inglesi, cosi come in patria con lo Sporting Lisbona. Senza dubbio, il trofeo più prestigioso e anche il più inaspettato è stato l’Europeo 2016 vinto in Francia con la nazionale portoghese.

Nani arriva a Venezia con un bagaglio di esperienza che potrà senza dubbio dare una grossa mano ad un club che pare avere grosse ambizioni future e che punta sui giovani, ma si sa, le nuove leve hanno bisogno di una buona chioccia per poter crescere e maturare, e chi meglio di Nani potrebbe svolgere questo compito? Non avrà più lo spunto degli anni migliori e questo è indiscutibile, ma la sua enorme classe e il suo talento possono essere ancora decisivi per il Venezia che, da ieri, ha lanciato un grosso segnale alle rivali. Nani ha firmato con la società arancioneroverde un contratto fino a giugno 2022 con opzione di rinnovo automatico qualora il club si garantisse la permanenza in Serie A.

L’esterno portoghese andrà ad inserirsi nella rosa di Paolo Zanetti, già decisamente collaudata, proponendosi come seconda punta al fianco di uno tra Henry o Okereke nel 4-3-1-2 che caratterizza il gioco dei lagunari. La sua grande abilità tecnica e tattica gli permetteranno anche di arretrare il suo raggio d’azione e svolgere il compito di trequartista sostituendosi e alternandosi con Aramu, vera rivelazione di questo inizio di stagione del Venezia. Non ci sarà da stupirsi se a gara in corso il suo ruolo venga dirottato in quello che gli viene più naturale fare, ovvero l’esterno d’attacco passando al classico 4-3-3 con cui ha fatto le sue fortune in carriera. Ciò che è certo è che la Serie A riabbraccia un grande campione, ben tornato in Italia Nani!

