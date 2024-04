Nandez: “Non era fallo su Chiesa, dove è nato il 2-1 della Juve. Bravi a far giocare male i bianconeri”

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Il fallo da cui è nato il primo gol della Juventus con Vlahovic? Chiesa non l’ho toccato mai. Tutti possono sbagliare, anche l’arbitro. Noi però ci giochiamo la Serie A e certi falli a noi non vengono mai fischiati. Basta vedere quelli non fischiati a Luvumbo. Dispiace perché da quel momento la gara si è riaperta. Io parlo poco ma se l’arbitro pensa che sia fallo, per me non lo è”.

Cos’è mancato per portare a casa la vittoria? “Stiamo attraversando un buon momento. Facendo anche risultati contro formazioni forti. Sul 2-0 ci è mancato forse qualcosa per chiudere il match: ora c’è un po’ di amarezza ma andiamo a casa tranquilli”.

Si aspettava una Juventus diversa? “La Juve è sempre la Juve, ovvero una grande squadra. Credo che siamo stati bravi noi a farli giocare male”.