Nandez, l’agente: “La Premier è la nostra prima opzione. Il Leeds sarebbe il massimo”

Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, ha parlato del futuro del suo assistito al podcast LUFC Fan Zone, che si occupa del Leeds United: “Il nostro desiderio è quello di giocare in Inghilterra. Se dovesse essere con il Leeds sarebbe il massimo, Giulini e Radrizzani sono molto amici e hanno già parlato: è un desiderio di entrambi chiudere l’operazione. Il presidente del Cagliari ha promesso a Nahitan che, se avesse aiutato la squadra a evitare la retrocessione, lo avrebbe agevolato nel trasferirsi in un club più grande. Ci sono due grandi squadre interessate in Italia, ma crediamo nella Premier come nostra prima opzione”.

FOTO: Twitter Cagliari