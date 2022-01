Nandez-Juve e le riflessioni del Cagliari. Izzo tentato da Mazzarri

L’ultimo giorno di mercato impone di tenere una porta aperta per Nahitan Nandez. La Juve ci ha provato e magari ci riproverà, il Cagliari vuole un prestito oneroso con riscatto obbligato già dopo 4-5 presenze. La Juve per ora non apre, ma vediamo cosa accadrà nell’ultimo giorno.

A maggior ragione se dall’Inghilterra arrivassero notizie positive sul futuro di Ramsey. Il Cagliari resta sempre su Kaio Jorge e – come anticipato oggi – Izzo può cedere al pressing di Mazzarri.

Foto: Twitter Cagliari