Nandez, infortunio al quadricipite della coscia destra

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, per Agostini non arrivano buone notizie. Durante l’ultima seduta di allenamento Nahitan Nandez, ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un nuovo fastidio al quadricipite della coscia destra. Il giocatore dovrà sottoporsi a degli esami strumentali, che gli impediranno di essere presente alla sfida di Salerno, decisiva per la salvezza.

Foto: Nandez-Twitter-Cagliari