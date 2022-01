Nandez, il Napoli solo ‘utilizzato”. Tutti i possibili scenari

Ci sono trattative che nascono senza un perché, se non al capitolo “fantasia”. Prendiamo Nahitan Nandez che il Cagliari cederebbe a determinate condizioni, non più al prezzo di quale famosa clausola da oltre 35 milioni. Adesso siamo scesi sotto i 20 milioni, ma Giulini giustamente non intende darlo in prestito con diritto di riscatto (almeno ora), vuole garanzie. Le fantasie appartengono al Napoli che aveva seguito in passato Nandez ma che oggi – salvo clamorose inversione di tendenza – non intende prendere un centrocampista. Il Torino ha sondato, ma è un’operazione difficile. La sensazione è che il Napoli sia stato “utilizzato” per smuovere le acque: ma poi perché? Sono brutte figure. L’Inter, da sempre molto interessata, almeno in questo momento non c’è, vedremo eventuali sviluppi. Eventualmente anche per la prossima estate se non ci fossero novità per Nandez – cosa da non escludere – in questa finestra di mercato.

FOTO: Twitter Cagliari