Nandez-Cagliari, ci siamo. Dall’Argentina confermano: “Nelle prossime ore la partenza per l’Italia”

Nahitan Nandez al Cagliari, finalmente ci siamo. Il centrocampista uruguaiano ha già salutato il Boca Juniors al termine della sua ultima partita nel club argentino, nel ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l’Athletico Paranaense. E ora, dopo quanto vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, dall’Argentina arrivano importanti conferme: il Cagliari ha raggiunto un accordo totale con il Boca per Nandez sulla base di 18 milioni di euro più una percentuale (circa il 15%) sulla futura rivendita, al punto che già nelle prossime ore – secondo quanto rivela TyC Sports, il giocatore partirà per l’Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Cagliari. Un inseguimento, quello del club rossoblù per Nandez, che parte dalla scorsa estate. Dal 29 giugno per la precisione, quando vi avevamo anticipato come il profilo dell’uruguaiano di proprietà del Boca fosse finito nel mirino del Cagliari (leggi qui). Inizialmente l’operazione sembrava destinata a svilupparsi in sinergia con l’Inter, ma successivamente il presidente Giulini si è mosso in prima persona, rinnovando i contatti anche a gennaio. E ora, dopo aver abbracciato Rog e in attesa dell’annuncio di Nainggolan, siamo davvero in pieno countdown per Nandez al Cagliari.

Foto: Twitter ufficiale Boca Juniors