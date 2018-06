Nainggolan, ultimo weekend da giallorosso. Poi le visite con l’Inter

L’Inter si prepara ad abbracciare Radja Nainggolan. Un colpo di assoluto spessore per la squadra nerazzurra, fortemente voluto da Luciano Spalletti già nella passata sessione estiva. Alla Roma – come già raccontato – andranno il cartellino di Zaniolo (valutazione 4,5 milioni) con percentuale su futura vendita (15 per cento), quello di Santon (valutazione appena sotto la doppia cifra), cash per una cifra tra 23 e 24 milioni. Operazione ormai in dirittura: quello alle porte sarà l’ultimo weekend da giallorosso per il Ninja belga, poi verranno sistemati gli ultimissimi dettagli e sbrigate le formalità burocratiche, visite incluse, anticamera della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Roma