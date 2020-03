Nainggolan: “Tante persone non possono smettere di lavorare, andiamo avanti anche per loro”

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio in merito all’emergenza Coronavirus: “Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti. È anche per loro, per la nostra gente, che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le nostre partite”, le parole di Nainggolan.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari