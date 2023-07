Nainggolan su Garcia: “È un gentiluomo. A Napoli non so se è possibile fare meglio, ma si divertiranno”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex calciatore – tra le altre – della Roma, Radja Nainggolan, ha così parlato di Rudi Garcia, suo allenatore durante la parentesi giallorossa: “E’ una persona splendida, un gentiluomo, ci faceva divertire. Per il gioco del Napoli non son se è possibile fare meglio, ma si divertiranno sicuramente”.

Poi ha proseguito parlando delle analagie tra Spalletti e Garcia: “Sì, ma sono due allenatori con cui mi sono trovato benissimo. Andare in una squadra che ha appena vinto lo scudetto e fare meglio non è facile. Sarà una bella sfida per lui”.

Foto: Instagram Napoli