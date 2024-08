Nainggolan su Dybala: “Da tifoso romanista sono felice della sua permanenza”

L’ex centrocampista Radja Nainggolan, intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, ha detto la sua sulla gestione della Roma del suo ex compagno di squadra ed allenatore De Rossi, e si è espresso in modo positivo sulla permanenza di Dybala nella squadra capitolina.

Su Dybala: “Sono contento perché è un giocatore che può fare la differenza. Da tifoso sono felice, come tutti i romanisti. Grandi nomi veri non ce ne sono più nel calcio italiano, averne uno a Roma è un orgoglio. Oggi è facile dire che ha rifiutato tutto, ma non sappiamo le dinamiche. Magari all’inizio l’offerta era stata accettata. Bisogna vedere la realtà dei fatti. Anch’io ho avuto momenti in cui potevo andare in Cina, ma ho scelto di restare a Roma per giocare la Champions. L’affetto della gente fa tanto, non sono tante le piazze che ti danno questo. Penso che Dybala abbia sentito questo affetto, la follia che c’è stata a Trigoria. Sono cose che danno motivazione”.

Sulle voci che dipingono De Rossi come un aziendalista: “La gente chiacchiera. Finché non sai la realtà dei fatti non puoi parlare. Io lo conosco, è un uomo diretto. Ha dimostrato di tenere alla Roma andandoci l’anno scorso per niente. Il fatto che non voglia Dybala sono chiacchiere. De Rossi rispetta tutti, ma vuole far bene e non accontenterà chiunque”.

