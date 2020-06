Nainggolan si allena a parte: terapie per il belga

Dopo il fastidio al polpaccio avvertito nei giorni scorsi, Radja Nainggolan non ha preso parte all’allenamento di gruppo dedicato a forza e coordinazione. Il belga ha continuato le terapie. Di seguito il report.

Dopo l’allenamento di ieri sera alla Sardegna Arena, con i rossoblù impegnati in una partitella in famiglia, la squadra ha lavorato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Dopo il riscaldamento, la seduta di oggi è proseguita con delle esercitazioni specifiche dedicate a forza e coordinazione. Terapie per Radja Nainggolan.

Domani mattina la squadra si ritroverà ad Asseminello per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato, in programma sabato 20 giugno a Verona.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari