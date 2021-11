Nainggolan: “Poche presenze col Belgio? Colpa di Martinez, non del mio stile di vita”

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Anversa con un lungo passato in Serie A, in un’intervista concessa a VRT, ha parlato così del rapporto complicato con Roberto Martinez, CT del Belgio che non lo convoca da marzo 2018:

“Se ho collezionato poche convocazioni è solo colpa di Martinez, non del mio stile di vita. Venne in Italia per dirmi che non poteva darmi in Nazionale lo stesso ruolo che avevo alla Roma. Sarei stato contento di rientrare nel gruppo ma lui è convinto che creerei un brutto clima se restassi in panchina. Ho capito che è finita. Se mi riconvocasse? Non capiterà mai. E se lo facesse, rifiuterei”.