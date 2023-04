Nainggolan: “Per il futuro si vedrà, ora l’unico obiettivo è salvare la SPAL”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della SPAL, Radja Nainggolan, ha così parlato del suo futuro: “Sono molto contento che i tifosi mi stiano apprezzando, perché vuol dire che sto dando loro qualcosa di buono. Ora però voglio solo portare la SPAL alla salvezza e potremo farcela soltanto tutti uniti: noi, i nostri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro calore e il loro sostegno, e tutta la città. Sono contento di essere qui e fare parte di questo gruppo. Mi trovo bene e per il futuro si vedrà, perché prima bisogna salvarsi.”

Foto: Instagram ufficiale Spal