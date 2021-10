Nainggolan: “Non sono un cattivo ragazzo. Tutti bevono un bicchiere di troppo”

Nel corso del programma ‘The Cooke & Verhulst Show’ su Play 4, una tv belga, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, Roma e Cagliari, è tornato sulle sue “bravate”, in particolare sul ritiro della patente per essere stato trovato ubriaco al volante, dopo pochi giorni dalla sua firma con l’Anversa.

Queste le sue parole: “Mi hanno ritirato la patente per un mese e mezzo. Guarda, quelle sono cose che succedono. Non sono un cattivo ragazzo. Vivo come una persona normale. Tutti bevono un bicchiere di troppo a volte, giusto? Ogni tanto esco con i miei amici. Non ci vedo niente di sbagliato in questo. Dicono che ho dato un cattivo esempio per i bambini. Ma allora non dovrei avere più una vita? Allora dovrei solo allenarmi e restare a casa? Cerco di vivere il più normale possibile. Come un normale essere umano in carne e ossa. Se mi succede qualcosa, va immediatamente sui giornali”.

Foto: Twitter Anversa