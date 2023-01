Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, da poco svincolatosi dall’Anversa, ha parlato a la Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato il campionato e ha parlato del futuro.

Queste le sue parole: “Scudetto? Ho trovato davanti sempre una Juventus dominante. Ora che il campionato è più equilibrato il Napoli sta riuscendo a primeggiare. Credo che se il Napoli ritroverà il filo del gioco e degli equilibri mostrati fino a novembre, lo scudetto lo vincerà. E meritatamente per quanto visto. Non sono sorpreso dal Napoli. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me”.

Sui singoli: “Zielinski ha grandi qualità e soprattutto sa trasformarsi da mezzala a sottopunta in un attimo, facendo saltare gli equilibri avversari. E poi mi ha sorpreso Anguissa, al Fulham non lo ricordavo così forte”. Futuro al Cagliari: “Non so. Ancora non c’è una trattativa. Aspettiamo”.

Foto: twitter Anversa