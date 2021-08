Nainggolan: “Non era mia intenzione lasciare l’Italia. L’Anversa mi ha voluto fortemente”

Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di Eleven Sports dei motivi che lo hanno spinto verso la nuova avventura al Royal Antwerp. A cominciare dal presidente Paul Gheysens: “Non lo conoscevo personalmente, ma è un presidente ambizioso. ‘Vogliamo provare a vincere il campionato con te’, mi ha detto. Immediatamente una bella ispirazione per venire qui”. Poi il sul tecnico Brian Priske: “Ho avuto una buona prima impressione durante la conversazione con l’allenatore Brian Priske, ha chiarito le sue aspettative. Sono andati oltre il calcio da soli. Anche in termini di mentalità. Devo dare l’esempio ai giovani, perché in campo sono ancora ammirato”.