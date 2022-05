Nainggolan: “Non capisco perché l’Inter non abbia rinnovato il contratto di Perisic”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è intervenuto Radja Nainggolan che si è soffermato a parlare di Perisic e sul rinnovo che il croato non riesce ancora a firmare con l’Inter: “Perisic! In questi due anni a tutta fascia è diventato un giocatore imbarazzante, incredibile. L’Inter doveva rinnovare a tutti i costi e al più presto Brozo e lui: con il primo l’ha fatto, col secondo no e non me lo spiego. Ora se lascerà, magari pure per la Juve, sarebbe un problema del club e non certo di Ivan, professionista fino alla fine”

Il belga ha parlato anche della lotta scudetto, che vede protagoniste l’Inter e il Milan, ecco le sue parole: “Il calendario dell’Inter è migliore: può far sei punti. L’Atalanta per il Milan è più pericolosa: non sai come la becchi, anche se ha un po’ mollato rispetto agli altri anni. In ogni caso, il Milan è inferiore all’Inter e, se ce la facesse, sarebbe merito del tecnico. Ho avuto Pioli al Piacenza, mi ha lanciato come ha fatto con Tonali: sa come far sentire i giocatori importanti”

Foto: Sito ufficiale Cagliari