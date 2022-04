Nainggolan: “Napoli e Roma, la pressione è troppo pesante. Servirebbe maggiore equilibrio”

Radja Nainggolan, raggiunto dai microfoni di fanpage, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Napoli-Roma? Credo che la Roma abbia meritato il pareggio. È stata una partita giocata alla pari dove il Napoli è andato in vantaggio per un rigore un po’ stupido, visto che non credo che Lozano potesse far gol da lì, ma nella quale poi la Roma si è ripresa e ha portato a casa il suo punto in maniera meritata.

Il Napoli? Credo che quest’anno avrebbe potuto davvero vincere lo Scudetto. Però adesso ha pareggiato con la Roma, il tutto dopo aver perso tante partite in casa in maniera infelice. Dopo il pareggio con la Roma è più difficile. Napoli e Roma due piazze molto simili, due piazze talmente passionali dove le aspettative sono enormi e dovrebbero sognare in silenzio. Servirebbe un maggiore equilibrio. Perché poi la passione è troppo pesante. Poi io ad esempio accettavo le battute e ridevo, ma altri giocatori invece no“.

Foto: Twitter Roma