Nainggolan: “Mi sarebbe piaciuto giocare la Champions. A Conte…”

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it per parlare del ritorno in Sardegna. Queste le sue parole: Conte? “Su di me e su di lui fanno confronti da anni. Gli auguro una gran carriera, ha la testa giusta. La Champions mi sarebbe piaciuto giocarla. Ma, a volte, nella vita non tutto va come speri. Ho fatto un sincero in bocca al lupo ai miei ex compagni dell’Inter. Ho vissuto una stagione di alti e bassi, ma ho preso questa decisione serenamente. So che domenica sarà difficile, ma il Cagliari deve reagire e in passato con le grandi ha dimostrato di fare bene. Io cercherò di fare il mio”.

Foto: Instagram Nainggolan