Nainggolan: “Mi piacciono le belle macchine e i bei vestiti, ma vivo da persona normale. Purtroppo molti si limitano alle apparenze”

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Anversa in Belgio, ha ripercorso la sua carriera in Italia ai microfoni di Fanpage. Mai parole banali quelle del ninja: “Ho avuto una carriera importante, ma a livello umano ho sempre vissuto come una persona normale. Ad alcuni potrebbe sembrare arrogante e ad altri onesto, mentre ad alcuni posso star simpatico e ad altri stare sul cazzo per i soldi che ho guadagnato, perché mi piacciono le belle macchine e i bei vestiti, ma purtroppo in molti si limitano alle apparenze. Non ho mai saltato neanche un allenamento. Poi per quanto riguarda alcuni video si tratta di cazzate di percorso. Gli sfottò tra le tifoserie ci stanno, così come le provocazioni. Magari il video di capodanno è stato un errore banale, ma ero a casa mia. Se sto a casa non va bene, se sto in discoteca non va bene… Quindi non si può fare niente? Però giustamente ho sbagliato a dire certe cose, ma ho pagato per quanto fatto e vado avanti”.

