Nainggolan: “Lukaku? Ci sono delle dinamiche che nessuno conosce. Non avrà problemi a giocare in un clima ostile”

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter e Roma, ha parlato così all’edizione romana del Corriere della Sera, lui che è un doppio ex della sfida tra le due squadre in programma alle 18. Queste le sue parole sulla questione Lukaku:

“Ci sono delle dinamiche che nessuno conosce, un giorno Romelu le racconterà. L’importante è che lui stia bene e che sia amato dai tifosi della Roma. È un calciatore che se si sente coccolato dà il massimo, infatti sta segnando a ripetizione perché i tifosi della Roma lo fanno sentire speciale. Con l’Inter non si è lasciato benissimo, ma credo che non ci sarà nessun problema per lui a giocare in un clima ostile”.

