Nainggolan: “L’Anversa mi ha voluto fortemente. Bello tornare a casa dopo 15 anni”

Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore dell’Anversa. L’ex Inter, Roma e Cagliari, dopo le visite mediche, si trasferirà in Belgio. Intercettato dai microfoni di Sporza, il centrocampista ha parlato della scelta: “E’ bello essere tornati qui. Ho scelto l’Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente. E il progetto è molto interessanti. Il passato nelle giovanili dei rivali del Beerschot? Sono cresciuto con loro e sarò sempre grato al club, ma in carriera devi prendere delle decisioni. La mia non è una scelta contro i tifosi del Beerschot, è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa. Ambizioni per il titolo? Come detto qua c’è un bel progetto. Io sono fiducioso”.