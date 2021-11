Nainggolan: “L’Anversa è un club ambizioso. In Belgio il calcio è molto meno tecnico e tattico che in Italia”

Radja Nainggolan in una lunga intervista a Gazet van Antwerpen ha parlato della sua nuova esperienza in Belgio: “L’Italia sarà sempre un capitolo importante della mia vita, ma ora mi sento come se fossi tornato a casa. E magari resto qui, per sempre. Forse quella sensazione mi darà anche la pace di cui avevo bisogno. Anche il club, Anversa, mi dà una bella sensazione. Professionale, ambizioso, con un presidente che investe. Naturalmente all’inizio era un po’ una ricerca. Mi sono dovuto davvero abituare al calcio in Belgio, che è molto meno tecnico e tattico che in Italia. È anche diverso fisicamente: qui le persone corrono costantemente avanti e indietro”.

