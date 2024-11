Nainggolan: “La fine della mia carriera è vicina. Non chiedo l’elemosina per giocare, non sono un leccac…”

Rimasto senza squadra dopo l’addio agli indonesiani del Bhayangkara, Radja Nainggolan ha così parlato a Koolcast Sport: “La fine della mia carriera è vicina. Non chiedo l’elemosina per proseguire a giocare, non sono mai stato un leccaculo e mai lo sarò. Nel caso continuerò solo in Belgio: non ho più voglia di viaggiare. E nel campionato belga potrei essere protagonista per 3-4 anni: ormai il calcio è diventato un business. Oggi i club vogliono comprare i giocatori più giovani possibile e poi rivenderli. Mentre il Milan vinceva gli scudetti con un centrocampo pieno di trentenni come Gattuso, Pirlo, Seedorf e Ambrosini”.

Foto: sito Cagliari