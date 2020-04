Nainggolan: “Inter? Speravo in un’altra chance, potevo dire la mia. Sul futuro…”

Radja Nainggolan torna a parlare della sua esperienza all’Inter. Il centrocampista belga è intervenuto così in una diretta Instagram con Fabio Fognini: “All’Inter ho ritrovato l’allenatore che mi voleva fortemente, sono arrivato con tanto entusiasmo. Mi sono fatto male, poi mi sono ripreso. All’Inter non è stato il miglior Nainggolan, potevo fare molto meglio. Speravo in un’altra possibilità che non è arrivata, sono scelte condivisibili. Tornare in nerazzurro? Vediamo, ho ancora due anni di contratto. L’Inter è cambiata tanto quest’anno, anche se penso che potevo dire la mia. Vedremo. Dentro allo spogliatoio non ho mai avuto problemi, mi sento con tutti”, le parole di Nainggolan.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari